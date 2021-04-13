شريم: من صلب عملنا إعادة المهجرين

عقدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم مؤتمرا صحافيا في مكتبها في الوزارة، في حضور المدير العام للوزارة احمد محمود والمستشارين مريم يارد وايلي قاعي وعدد من الاعلاميين.

بداية، رحبت شريم بالحضور، متمنية “للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا شهر رمضان مبارك”، مضيفةً “يحل شهر رمضان المبارك هذا العام في 13 نيسان، ذكرى الحرب الأهلية الاليمة التي نتمنى ان “تنذكر وما تنعاد”. وبعد ان انتهت الحرب أنشئت وزارة المهجرين مع صندوق المهجرين على أساس اعادة المهجرين الى قراهم وطي صفحة الحرب الاليمة والمؤسفة، وتنمية تلك المناطق التي طالها التهجير من خلال الاقتصاد المستدام والنشاطات الاقتصادية المستدامة. للأسف، تأسست الوزارة بشكل موقت منذ التسعينات وما زالت حتى اليوم. لذلك، منذ تسلمي مهامي فيها أردت ان أقفل هذا الملف قبل تسليمها، انما حصلت احداث كثيرة لن اذكرها، انما من مسؤوليتي ان اقول اين أصبحنا في ملف المهجرين في وزارة المهجرين فقط، وليس في صندوق المهجرين، اذ ان أرقامه غير أرقامنا وادارته تلحق بمجلس الوزراء وليس بوزير المهجرين المسؤول فقط عن وزارته، وعملها إداري يقوم على تحضير الملفات وتحويلها الى صندوق المهجرين”.

وأضافت “من هذا المنطلق ومع تسلمي مهامي في الوزارة، قمنا بورشة مكننة لكل الملفات الموجودة، وتبين لنا ان عدد الملفات المتبقية والمتعلقة بالحرب الأهلية من ترميم وإعمار هو فقط 6421. وبهدف استكمالها، اتّصلنا بأصحابها والمخاتير والبلديات وعبر وسائل الاعلام، وتمنينا على اصحاب تلك الملفات استكمال الأوراق اللازمة كي نستطيع تحويلها الى الصندوق كي يستحق الدفع. انما للاسف، بعد كل الاتصالات منذ شهر كانون الثاني 2020 حتى اليوم، لم نستطع تحويل اكثر من 140 ملفا”، عازية ذلك الى “اسباب عدة منها ان الكثير من العقارات تم بيعها، والعديد من الاشخاص أصبحوا غير مهتمين بالأمر، لا سيما ان المبالغ التي حددت للدفع غير كافية على سعر صرف الدولار 1500، فكيف الوضع اليوم؟ اضافة الى الظروف المستجدة بسبب جائحة “كورونا” والأقفال العام”.

واشارت شريم الى انه “تم الاتصال بـ581 بلدية للاطلاع عن وجود عقارات مدمرة، حيث ان 113 بلدية أجابت بالنفي، في حين ان 341 بلدية لم تجاوب”، لافتة الى انه “تم اقفال 25 الف ملف، وان الاتصالات لم ولن تتوقف مع اصحاب الملفات غير المكتملة”، مشددة على “موضوع الترميم المنجز، أي ان هناك طلب تقدم به صاحبه الى الوزارة بأن الترميم أنجز، وآخر طلب وصلنا منذ 21 سنة، واصبح هناك شبه استحالة ان نعرف ان كان هذا الطلب محق او غير محق، سيما وان لدينا طلبات ترميم منجز من كل المناطق، ونعلم ان ليس كل المناطق تعرضت للقصف، وبالتالي التحقق من أحقية الملف أمر صعب. لذلك موضوع الترميم المنجز سيحال الى الحكومة كي تأخذ القرار بشأن اذا ما كانت ستسير به ام لا”.

وأوضحت شريم أن “وزارة المهجرين واقفة على 6421 ملفا محقا، وبالنسبة إلى الملفات المتعلقة بحرب تموز، فتلك علاقتها بالهيئة العليا للاغاثة، وموضوع الرميم المنجز سيحال الى الحكومة، لذلك “حرام” ان تبقى الوزارة في الحكومة المقبلة. اذ انه من الأفضل ان تتحول الى مصلحة في وزارة اخرى، ويتم تركيز الجهود على التنمية والتخطيط. هذا هو المستقبل، وتم ذكر هذا الامر في اكثر من بيان وزاري ولم يعد حلما، لقد بدأته”.

وعن استمارة البلدة الالكترونية، قالت “وضعت على المنصة “impact” بالتنسيق مع التفتيش المركزي، وجرى تحضيرها من قبل الفريق الاستشاري في الوزارة، وتضم اسئلة عن مختلف القطاعات، من الصناعة والزراعة والسياحة والبنى التحتية والتربية وغيرها. وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم الاتصال بـ 1297 بلدية لحثها على تعبئة تلك الاستمارة والمراجعة في أي موضوع، إن كان تقنيا او غيره، وكان هناك تجاوب بنسبة 88,85%”.

وشددت على “اهمية وجود داتا معلومات شاملة وموحدة في موضوع التنمية الريفية وغيرها، أذ في غياب الأرقام والوقائع، لا يمكننا القول لأي جهة مانحة أن تأتي وتساعدنا في اي مشروع”، داعية “رؤساء البلديات والقائمقامين والمحافظين للدخول الى المنصة وتعبئة الاستمارة الكترونيا، اذ ان مسؤوليتكم تجاه أهل بلدكم وبلدتكم تفرض ذلك”.

وختمت شريم “من صلب عملنا كان إعادة المهجرين الى قراهم، وسنستمر بالقيام بهذه المهمة، انما سنهتم ايضا بكل الأهالي الذين يعيشون في تلك المناطق من خلال التنمية الريفية والمحلية”.