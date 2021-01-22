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شريم: وحدها الحقائق كفيلة بانقاذ ما تبقى من البلد

22 - يناير - 2021
وزيرة المهجرين غادة شريم

وزيرة المهجرين غادة شريم

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غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم على حسابها عبر تويتر بالقول: “الارقام وحدها كفيلة باظهار الحقيقة، رياض سلامة ولتاريخه لم يقدم للحكومة تقريرا كاملا عن حسابات المصرف مع انها استماتت لمعرفتها منذ اليوم الاول! التصريح بالحقائق كما هي بالاسماء والارقام ينقذه وينقذ ما تبقى من البلد والا فالمحاكم الاوروبية والدولية بالمرصاد له ولكل المتواطئين معه”.

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