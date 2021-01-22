شريم: وحدها الحقائق كفيلة بانقاذ ما تبقى من البلد

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم على حسابها عبر تويتر بالقول: “الارقام وحدها كفيلة باظهار الحقيقة، رياض سلامة ولتاريخه لم يقدم للحكومة تقريرا كاملا عن حسابات المصرف مع انها استماتت لمعرفتها منذ اليوم الاول! التصريح بالحقائق كما هي بالاسماء والارقام ينقذه وينقذ ما تبقى من البلد والا فالمحاكم الاوروبية والدولية بالمرصاد له ولكل المتواطئين معه”.

في هذا التقرير تسلط الامم المتحدة الضوء على عمل وزارة المهجرين بما يتعلق بالتنمية الريفية. نكرر ان الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في الريف خصوصا بالزراعة والصناعة والسياحة الداخلية كفيلة بوضعنا على سكة الاقتصاد المنتج الصحيح في هذه الظروف الصعبة. https://t.co/kDbOFeojEN — Ghada Chreim Ata (@chreimghada) January 13, 2021