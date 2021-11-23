الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 23 نوفمبر 2021 |
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شطب المحامي رامي عليق عن جدول النقابة

منذ 21 دقيقة
رامي عليق

رامي عليق

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اتخذ المجلس التأديبي في نقابة المحامين في بيروت، قرارا قضى بشطب المحامي رامي علّيق من الجدول العام للنقابة، وذلك كعقوبة تأديبية على المخالفات المسلكية التي ارتكبها. وأعلن المجلس التأديبي في خلاصة قراره، أنه حدد المخالفات المسلكية للمحامي عليق، وأن هذه المخالفات تحول دون النظر في أية أسباب تخفيفية، وأنها ارتأت فرض عقوبة تقضي بشطبه من جدول النقابة. وأعطت قرارها صفة المعجّل للتنفيذ.

ويرأس المحامي عليق ما يعرف بـ “تجمّع متحدون”، وسبق له أن تقدّم بعدد كبير من الدعاوى ضدّ مصارف لبنانية خاصة وضدّ مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، متهماً إياهم بـ “سرقة أموال المودعين والاثراء غير المشروع”، وجرى توقيفه قبل أربعة أشهر بقرار قضائي، بسبب حملة شنّها على قضاة في النيابة العامة التمييزية.

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