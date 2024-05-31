شعبان: الإدارة الأميركية شريك فعلي للصهاينة في عدوانهم على غزة وأمتنا

حيّا الأمين العام لحركة “التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال سعيد شعبان في بيان، “النقابيين الذين اعتصموا في نقابة المحامين، رفضا للمجازر التي ترتكب في غزة بأيد صهيونية وسلاح ودعم وغطاء أميركي ورفضا لتسلل وفد أميركي إلى طرابلس بهدف تقديم فتات من المساعدات”.

واعتبر أن “محاولة دخول وفد التنمية الأميركي إلى طرابلس بدعوى تقديم الفتات لن يبيض وجه الإدارة الأميركية الأسود، فهي شريك وداعم أساسي للكيان في عدوانه على غزة وأمتنا”.

وأشار إلى أن “اعتصام النقابيين الشرفاء الأبطال، الذين عبروا عن ضمير المدينة وأهلها، يقفون بكل صلابة مع غزة ومقاوميها وضد جلاديها، وعلى رأسهم إدارة الشر الأميركي”.

ورأى أن “اغتصام النقابيين والجمعيات والشخصيات الحرّة رفضا لتسلل الوفد الأميركي، هو عمل مبارك قام به هؤلاء الأشراف نيابة عن طرابلس بكل علمائها وفاعلياتها ومكوّناتها”، لافتا إلى أن “أي استدعاء أو مساءلة لهم مرفوض”، وقال: “لن نسمح به، وستكون له تبعات على المستوى الشعبي”.

وأشار إلى أن “الإدارة الأميركية شريك فعلي وحقيقي ومباشر للصهاينة في عدوانهم على غزة وأمتنا”.

وحيا “الحراك الطالبي في الجامعات الأميركية”، داعيا إلى “محاسبة الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته عبر إسقاطهم ومنع كل من له خلفية صهيونية من الوصول إلى السلطة هناك”، لافتاً إلى أن “ذلك يؤجج صراع الحضارات”، وقال: “نحن أحوج ما نكون اليوم إلى حوار حضارات بين الشعوب المستضعفة لوقف الاحتلالات والحروب والكراهية، التي حولت الأرض إلى كوكب غير قابل للحياة”.