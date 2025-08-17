الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شعبة المعلومات تقبض على من بحقّه تسع مذكّرات عدلية

منذ 16 دقيقة
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة الأوزاعي، ويُدعى:

ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۸، لبنانيّ)، يوجد بحقّه تسع مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة دراجة آليّة، احتيال، سرقة، نقل أسلحة وذخائر حربيّة، تخريب، وتكسير آليّة عسكريّة ومعاملة العناصر بالشدّة.

وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتّنسيق مع القضاء.

وأوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكمٍ في محلّة الأوزاعي.

وسُلِّمَ إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

    المزيد من أخبار لبنان

    محفوض لقاسم: الأمرة باتت للدولة فالتحقوا بشرعيتها إنقاذًا لما تبقّى منكم
    الوزير السابق يوسف سلامة
    سلامه: مقاييس جديدة للحياة السياسية تنتظرنا
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟

    الأكثر قراءة

    دينا الشربيني
    دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
    الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
    قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!