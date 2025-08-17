شعبة المعلومات تقبض على من بحقّه تسع مذكّرات عدلية

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة الأوزاعي، ويُدعى:

ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۸، لبنانيّ)، يوجد بحقّه تسع مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة دراجة آليّة، احتيال، سرقة، نقل أسلحة وذخائر حربيّة، تخريب، وتكسير آليّة عسكريّة ومعاملة العناصر بالشدّة.

وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتّنسيق مع القضاء.

وأوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكمٍ في محلّة الأوزاعي.

وسُلِّمَ إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.