شعبة المعلومات توقف أحد المروجين الخطرين الذي ينشط في جبيل وكسروان

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أحد أخطر مروجي المخدرات الذي ينشط في منطقتي كسروان وجبيل.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“نتيجة للمتابعة الاستعلامية المكثفة التي تقوم بها شعبة المعلومات لكشف عصابات تجارة المخدرات وترويجها وتفكيكها وتوقيف أفرادها، تمكنت دوريات الشعبة من تحديد هوية أحد المروجين، الذي ينشط في منطقتي كسروان وجبيل.

ويدعى: ش. ح. (مواليد العام 1979، لبناني) ويوجد في حقه /4/ مذكرات عدلية بجرم تجارة مخدرات، وهو من الأشخاص الحذرين والخطرين، وهو مسلح بصورة دائمة، ويستخدم بطاقة هوية مزورة في تنقلاته.

وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، بتاريخ 25/5/2020، تمكنت دوريات الشعبة، بعملية خاطفة حالت دون فراره أو إستخدام سلاحه، من توقيف المشتبه به لحظة خروجه من أحد الأبنية في منطقة ساحل علما، حيث يقيم. وفتشت ومنزله، وتم ضبط كمية من المخدرات والأسلحة، كما يلي:

– 23 مظروفا تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالى /50/غ.

– 12 مظروفا من مادة باز الكوكايين زنتها حوالى /22/غ.

– حوالى 300 غ. من بودرة تمزج مع الكوكايين.

– علبة بلاستيكية تحتوي على حوالى 13 غ. من مادة الكوكايين. ضبط مسدس حربي، ضبط بندقيتي بومب أكشن، ميزان حساس عدد 3، دفتر لف سجائر، مصفاة عدد 4، كمية من أكياس النايلون تستعمل لتوضيب المخدرات، ماكينة تلحيم أكياس نايلون عدد 2 و7 أجهزة خلوية، كما تم ضبط رخصتي سوق خصوصية وعمومية مزورة.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه يروج المخدرات لحسابه الخاص إلى عدد كبير من الزبائن في منطقتي كسروان وجبيل.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.