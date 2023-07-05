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شعبة المعلومات توقف عصابةً لترويج المخدّرات

منذ ساعة واحدة
القضاء

القضاء

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“نتيجةً للجهود الميدانية والاستعلامية المكثّفة التي تبذلها قطعات قوى الأمن بشكل مستمرّ، بهدف تحديد مروّجي المخدّرات والعمل على توقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدّرات في صور ومحيطها.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة توصّلت إلى تحديد هويّات ثلاثة مروّجين، وهم كل من:

ف. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۳، فلسطيني) مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم تعاطي مخدّرات.
م. أ. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
بتاريخ 03-07-2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهم بعملية متزامنة في مدينة صور، وتم ضبط سيارة الأول وهي نوع “بي ام”، وسيارة الثاني وهي نوع “مرسيدس”.

بتفتيشهم والسّيّارتَين، تم ضبط 2080 غرام من مادّة حشيشة الكيف، سبعة مظاريف (زِنة 7 غرامات) بداخلها مادّة باز الكوكايين و137 حبّة مخدّرة من أصناف مختلفة، ودفاتر ورق لف سجائر، ومبلغ مالي وأربعة أجهزة خلوية.

وبتفتيش منزل الثالث في صور، تم ضبط 459 حبّة مخدرة من اصناف مختلفة، خمسة مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف، 7 دفاتر ورق لف وعلبة بلاستيكية بداخلها حبوب مخدّرة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في مدينة صور وضواحيها، كما اعترفوا بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.

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