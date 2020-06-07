شعبة المعلومات توقف مروجي مخدرات بالجرم المشهود في محلة الدورة

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نتيجةً لمعلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عن مروجَين ينشطان بتوزيع المخدرات على متن سيّارة (جيب لون أبيض) في محلة الدورة.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات والمتابعة، تمكنت قطعاتها المختّصّة من تحديد هويتي المشتبه بهما، وهما:

أ. خ. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)

و. س. (مواليد عام ۱۹۹۷، مصري)

وبتاريخ 4/6/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما -بالجرم المشهود- بكمينٍ محكمٍ في المحلة المذكورة، وذلك خلال قيامهما بترويج المخدرات، على متن السيارة.

وبتفتيشهما والسيارة، ضُبط مبلغ /3176000/ ليرة لبنانية وظرفان يحتويان على مادّة الكوكايين وهاتفان خلويَين.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة ترويج المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.