استمع لاذاعتنا

“شعلة 17 تشرين” تضيء مرفأ بيروت

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 6:53 مساءً
"شعلة 17 تشرين" تضيء محيط مرفأ بيروت

"شعلة 17 تشرين" تضيء محيط مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

في تمام الساعة السادسة و7 دقائق، أي توقيت انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، اضاء الثوار شعلة 17 تشرين أمام تمثال المغترب.

وانطلق عدد كبير من الثوار باتجاه تمثال المغترب، فمن ساحة الشهداء في وسط بيروت، انطلقت مسيرة سلكت طريق بلدية بيروت، وواصلت المسيرة نزولًا باتجاه الطريق المؤدّية إلى المرفأ.

وانطلقت مسيرة أُخرى من أمام “فوروم دو بيروت”، لتلتقي بمسيرة انطلقت من أمام “البيال”، ثم توجهتا إلى حيث التجمّع المركزي قرب المرفأ.

كذلك توجّهت إلى مكان إضاءة الشعلة المظاهرة المركزيّة الّتي كانت قد انطلقت من أمام “مصرف لبنان”، إلى ساحة الشهداء.

 ورفع المتظاهرون المحتشدون في المكان مشاعل مضاءة، مرددين النشيد الوطني.

المزيد من أخبار لبنان

مستشفى جبل لبنان
مستشفى جبل لبنان: ننفي كل الافتراءات التي تتهمنا بالتمييز الطائفي
القاضي غسان عويدات
مكتب القاضي عويدات: توضيح بشأن مسار التحقيقات بانفجار بيروت
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل وفاة واحدة و 8 حالات شفاء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

التهاب الحلق أحد أعراض كورونا
كورونا
التهاب الحلق أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا
حسن نصر الله
ضابط إسرائيلي: نعرف كل شيء عن نصر الله.. ولو أردنا اغتياله لفعلنا!
الدراسات متواصة حول كورونا
هذا ما اكتشفه الطب الشرعي على جثث ضحايا كورونا