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شقة بـ«نصف مليون دولار» تثير سجالًا ناريًا بين جوزيف بو فاضل وناشطة عونية

منذ 14 ساعة
جوزيف أبو فاضل

جوزيف أبو فاضل

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ردّ المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على الإعلامية ردندلى جبور، كاتبًا: “أنا مش متلكن بكذب وعايش عـ “الشائعات” وبيع الأوهام!”.

وأضاف: “هذه الشقة ثمنها مدفوع من أخي البرفسور ميشال (الذي يعيش في أميركا منذ ٣٨ سنة) ومن جنى عمري ومن عند أهل زوجتي (مناصفة معي) ومالكها لا يزال فيها ريثما إتمام الدفعة الأخيرة له وبطمنكن قريبا جدا”. خاتمًا تغريدته بالقول: “سأكشف قريبا لكم كل الأوراق”.

ونشرت جبور على حسابها عبر “تويتر” صورة لعقد بيع شقة وكتبت: “هل هيدا ثمن هجوم جوزف أبو فاضل على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر ودفاعه عن رياض سلامة؟!

وأضافت: سؤال بريء. فقد اشترى شقة بقيمة نص مليون دولار بشباط 2022. من أين لك هذا “العزيز” جوزف والناس ما عم فيهن يسحبو أكثر من ٤ مليون ليرة بالشهر؟ هلقد تأليف القصص ع فخامة الرئيس وجبران بيعمل؟”.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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