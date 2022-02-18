شقة بـ«نصف مليون دولار» تثير سجالًا ناريًا بين جوزيف بو فاضل وناشطة عونية

ردّ المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على الإعلامية ردندلى جبور، كاتبًا: “أنا مش متلكن بكذب وعايش عـ “الشائعات” وبيع الأوهام!”.

وأضاف: “هذه الشقة ثمنها مدفوع من أخي البرفسور ميشال (الذي يعيش في أميركا منذ ٣٨ سنة) ومن جنى عمري ومن عند أهل زوجتي (مناصفة معي) ومالكها لا يزال فيها ريثما إتمام الدفعة الأخيرة له وبطمنكن قريبا جدا”. خاتمًا تغريدته بالقول: “سأكشف قريبا لكم كل الأوراق”.

#جوزيف_أبو_فاضل:أنا مش متلكن بكذب وعايش عاالشائعات وبيع الأوهام!

هذه الشقةثمنها مدفوع من أخي البرفسور ميشال(الذي يعيش في أميركا منذ ٣٨ سنة)ومن جنى عمري ومن عندأهل زوجتي(مناصفة معي)ومالكها لا يزال فيها لريثما إتمام الدفعة الأخيرة له وبطمنكن قريبا جدا

وسأكشف قريبا لكم كل الأوراق👋 https://t.co/o1TIzDqyKy — Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) February 18, 2022

ونشرت جبور على حسابها عبر “تويتر” صورة لعقد بيع شقة وكتبت: “هل هيدا ثمن هجوم جوزف أبو فاضل على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر ودفاعه عن رياض سلامة؟!

وأضافت: سؤال بريء. فقد اشترى شقة بقيمة نص مليون دولار بشباط 2022. من أين لك هذا “العزيز” جوزف والناس ما عم فيهن يسحبو أكثر من ٤ مليون ليرة بالشهر؟ هلقد تأليف القصص ع فخامة الرئيس وجبران بيعمل؟”.