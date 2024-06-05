شقير: استهداف السفارة الأميركية يحمل دلالات سياسية وأمنية خطيرة

أدان رئيس تجمع “كلنا لبيروت” الوزير السابق محمد شقير الهجوم المسلح على السفارة الاميركية في عوكر، معتبرا في تصريح له انه يحمل دلالات سياسية وأمنية خطيرة.

وحذر شقير من أيادي الشر التي تحاول ان تعبث بأمن لبنان وتوجه رسائل بالغة الخطورة للداخل والخارج من خلال استهداف السفارة الاميركية، وكأنها متضررة من المبادرات التي تقدمها الإدارة الاميركية لوقف النار في غزة وجنوب لبنان ومحاولة إطلاق مسارات الحل السياسي.

ودعا شقير الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية إلى كشف ملابسات هذا الاعتداء وتقديم مرتكبيه ومن يقف وراءهم للمحاكمة ورفع مستوى الإجراءات الأمنية وقطع دابر أي محاولة للإخلال بالأمن والاستقرار الداخلي، ومحاولات زعزعة علاقات لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وتعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، بحسب ما أفاد بيان الجيش اللبناني.

تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

تُجري وحدات الجيش المنتشرة في محيط السفارة الأميركية في عوكر عملية تفتيش للبقعة المحيطة، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة.

هذا وصدر عن السفارة الأميركية في بيروت ما يلي: “تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية عند الساعة 8:34 صباحاً. وبفضل ردّ الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني، السفارة والعاملين فيها بخير، والتحقيقات جارية”.

هذا وصدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

هذا وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركيّة في عوكر خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم.

كما أجرى سلسلة اتّصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنيّة.

وتبلّغ رئيس الحكومة من المعنيّين أنّ الوضع مستتب وأن التحقيقات المكثّفة بوشرت لجلاء ملابسات الحادث وتوقيف جميع المتورطين.

كما أجرى رئيس الحكومة اتّصالاً بالمعنيّين في السفارة للاطمئنان عن الوضع وعن العاملين في السفارة، نطراً لوجود السفيرة ليزا جونسون خارج لبنان.