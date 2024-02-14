شقير: اغتيال رفيق الحريري ترك فراغاً كبيراً في لبنان والمنطقة

رأى الوزير السابق محمد شقير، في الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أن “كل يوم يمضي على غياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري يشعر الناس بثقل غيابه ومساحة الفراغ التي تركها على مستوى لبنان والمنطقة”.

وأكد أن “اللبنانيين الذين وحدتهم دماء الرئيس الشهيد ما زالوا مؤمنين بمشروعه الجامع والهادف إلى بناء وطن على مستوى أحلام شبابه”.

وقال: “إن ذكرى 14 شباط ستبقى مناسبة تجمع كل اللبنانيين وتوحدهم على مشروع بناء الدولة التي عمل واستشهد لأجلها رفيق الحريري، آملاً من القوى السياسية إجراء مراجعة ذاتية وإعادة تصحيح المسار حتى نتمكن جميعاً من وضع البلد على سكة الخلاص بمشاركة كل المخلصين وفي طليعتهم الرئيس سعد الحريري”.