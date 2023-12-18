الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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شقير بعد لقائه الراعي: لا عيد ولا استقرار من دون رئيس

منذ 50 دقيقة
شقير والراعي

شقير والراعي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي الوزير السابق محمد شقير على رأس وفد من تجمّع “كلنا بيروت” وجرى عرض للأوضاع الراهنة.

وقال شقير بعد اللقاء “أن الزيارة للمعايدة واثنينا على مواقف البطريرك خصوصا المطالبة بالتمديد لقائد الجيش وطالبناه بالاستمرار في الحث على انتخاب رئيس للجمهورية لأنه لا عيد ولا استقرار ولا اقتصاد من دون رئيس”.

وأشار شقير إلى “أن أهداف التجمّع تحقيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين والشراكة الحقيقية”.

وردًّا على سؤال حول الوضع الاقتصادي، قال: “إنه كان افضل قبل حرب غزة”، معتبرا أن “العيد ناقص بسبب ما يجري في غزه وفي الجنوب”.

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