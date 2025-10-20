الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
شقير في ذكرى استشهاد الحسن: لو لم يغتالوك لكنت وفرت على البلد الكثير

منذ دقيقتان
الوزير السابق محمد شقير

كتب رئيس “تجمع كلنا بيروت” ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير عبر حسابه على منصة “أكس”: “في الذكرى الـ13 لاستشهاد اللواء وسام الحسن، نستعيد سيرة رجل وطني كبير آمن بلبنان حراً وسيداً ومستقلاً، ودافع عنه بكل ما يملك حتى الرمق الأخير. كان مثالاً للشجاعة والالتزام، ورمزاً للوفاء والولاء للوطن ومؤسساته الشرعية. في ذكراه نستذكر في هذه الفترة التي يمر فيها لبنان، إنجازاته الكبيرة لا سيما في ما خص تفكيك شبكات التجسس والقبض على العملاء.. فلو لم يغتالوك لكنت وَفَّرتَ على البلد الكثير الكثير. رحمك الله”.

