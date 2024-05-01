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شقير في عيد العمال: لن نتوانى عن تحمل مسؤوليتنا كاملة

منذ 7 دقائق
الوزير السابق محمد شقير

الوزير السابق محمد شقير

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كتب رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر منصة “اكس”، الآتي:

“تهنئتنا القلبية للعمال في عيدهم، الذي يَحُل للسنة الخامسة على التوالي في ظل ظروف قاسية أنهكت الجميع.

نسأل الله ان يلهم القيادات السياسية بالقيام بما فيه المصلحة الوطنية العليا، وهو كفيل بوضع الحلول الإجتماعية والإقتصادية على الطريق الصحيح وتحقيق حياة تليق باللبنانيين.

كنا وسنبقى سوياً شركاء في الإنتاج، متضامنين متكافلين في السراء والضراء.

ونعدكم بأننا لن نتوانى عن تحمل مسؤوليتنا كاملة من ضمن الإمكانات المتاحة خصوصاً في ما يتعلق بالشق الإجتماعي”.

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