شقير: لكشف ملابسات حادثة القرنة السوداء بالسرعة القصوى

عبّر رئيس تجمع “كلنا لبيروت” محمد شقير، في بيان، عن أسفه وحزنه الشديدن لحادثة القرنة السوداء وسقوط الضحيتين هيثم طوق ومالك طوق، متقدمًا من عائلة طوق وذوي الضحيتين ومحبيهم ومن قيادات بشري بأحر التعازي وأصدق المواساة لهذه المأساة التي أصابت كل لبنان.

في هذا الإطار، طالب شقير أجهزة الدولة المعنية بالعمل بالسرعة القصوى لـ”كشف ملابسات الحادثة المستنكرة لإحقاق الحق ومنع الفتنة ولحماية مجتمعنا وأهلنا ووطننا”.

وإذ أثنى شقير على موقف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي يعبر عن موقف وطني راسخ وجامع، أعلن دعمه للجيش اللبناني الذي يبقى صمام أمان للوطن والمواطنين، مشددًا على ضرورة قيام الدولة بمهامها بالكامل، لا سيما لجهة حل النزاعات عبر فرض القانون وفرض هيبة الدولة.