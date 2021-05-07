شقير: هل نغرق بلداً ونقتله من أجل تعويم باسيل؟

أكّد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أنّ “الشعب اللبناني بأكمله جاع ويجب تأليف حكومة اختصاصيين كالتي يُطالب بها المجتمع الدولي لنعيد علاقاتنا مع الدول”.

وقال شقير للـ”MTV”: “لا أحد يقنعني بأنّ القوى السياسيّة في لبنان لا تعرف بالأزمة التي نعيشها وهل نغرق بلداً ونقتله من أجل تعويم جبران باسيل؟ ألا يرون الذلّ والفقر الذي يعيشه اللبنانيين؟ وهل يموت الجميع من أجل شخص واحد؟ وفي حال لم تُشكّل الحكومة الوضع سيكون من سيء إلى أسوأ”.

وأضاف: “ما الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه غير السياسة؟! “راحت بيروت وبدّن الثلث المعطّل” والمسألة داخليّة اليوم وإيران وأميركا تريدان حكومة في لبنان وهي لا تتشكل لأن جبران باسيل يُريد تأمين مستقبله السياسيّ. إما أن تتشكّل حكومة تنجح أو أنّ الحريري لن يُؤلّف وكلّ لبنان متمسّك به ما عدا رئيس الجمهورية ميشال عون وهذا واقع”.

وتابع: “أخاف من رفع الدعم الذي سيبدأ وإذا تمّ توزيع البطاقة التمويلية بطريقة عادلة يُمكن أن تغطي السلع الاستهلاكية التي سترتفع أسعارها ولكن إذا حصلت بطريقة عشوائية فسنكون أمام كارثة”، لافتاً إلى أنّ “كلّ الإجراءات التي يُعمل بها مهدئات لا تنفع وبداية الحلّ تكون بحكومة ولا شيء جديًّا حتى الآن. ووجه لبنان الاقتصادي تغيّر والكثير من الأمور منها طريقة عيش اللبناني تغيّرت وماذا لدينا سوى الناس الذين يهاجرون؟”.

وتساءل شقير: “أين رئيسي الجمهورية والحكومة من مسألة تهريب المخدرات؟! فمن المفترض أن يكون تركيب الـScanners قد تمّ. والمشكلة في في هذا الموضوع اقتصادية وسياسية، ونعمل على موضوع المطار إلى حين انتهاء مسألة الـScanners وخلال يومين يمكن أن نصل إلى نتيجة. وهذا ليس حلاً إنما هو أمر موقت من أجل استمرار التواصل مع السعودية في ما يتعلّق بالمنتجات اللبنانيّة”.

وعلّق على ما يحصل على الصعيد القضائي، قائلاً: “مهزلة، وضرب القضاء الذي لم يهتزّ أيّام الحرب كما يحصل اليوم عيب و”ما خلّو شي”.

وفي ما يتعلّق بالإقفال خلال الأعياد، قال: “أنا لست ضدّ الإقفال وصحة الناس أهمّ ولكن الإقفال الذي حصل في الأيام الثلاث الماضية من دون فائدة وسنتابع هذا الموضوع يوم الإثنين وإذا بقيت أعداد الإصابات بكورونا تنخفض يكون الإقفال جريمة”.

وختم شقير: “نطالب بإصدار التقرير في ما يخصّ انفجار المرفأ حتى من دون تفاصيل كي تقوم شركات التأمين بدفع التعويضات للمتضررين وإذا لم يتمّ الضغط عليها، العديد منها لن تعوّض”.