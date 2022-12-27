شقير: هناك تخوف لدى القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في السراي، وبحث معه في شؤون وزارته وأوضاع الجيش.

وإستقبل ميقاتي، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وشارك في اللقاء المدير العام للوزارة جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وقال شقير بعد اللقاء: “كان الإجتماع مع دولة الرئيس ووزير المال أكثر من جيد، وكان هناك نوع من التخوف لدى القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية، وتمكّنا خلال الاجتماع من ايجاد الحلول لكل هذه النقاط، وخصوصاً التخوّف لدى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي والضريبة المتوجبة عليهم والمفعول الرجعي لها للعام 2023. لقد تم ايجاد الحلول لهذه المسائل، وإن شاء الله سيعلن وزير المال هذه الحلول وستصدر رسمياً في وقت قريب”.

وعن الحلول وماهيتها، قال: “فليعلن عنها وزير المال. نحن مرتاحون لهذا اللقاء ووجدنا طريقة لا نظلم فيها الدولة ولا موظف القطاع الخاص الذي يتقاضى راتبه بالدولار، ويجب أن نحافظ عليهما. لا نريد أن تترك الشركات لبنان، ولهذا وجدنا حلا يرضي الجميع، أي صاحب الشركة والعامل والدولة”.

واستقبل ميقاتي سفير المغرب محمد كرين الذي قال بعد اللقاء: “زيارتي الرئيس ميقاتي تدخل في إطار التواصل الدائم لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين لبنان والمغرب وتطويرها للأفضل على كل المستويات. وكانت مناسبة لتقديم التهاني بالأعياد المجيدة والسنة الجديدة”.