الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شقير: يثبت اللبنانيون دائماً إيمانهم بوطنهم ووحدته

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مايو - 2024 5:10 مساءً
الوزير السابق محمد شقير

الوزير السابق محمد شقير

A A A
طباعة المقال

عقد “تجمّع كلنا لبيروت” اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحضور الأعضاء، وبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان والتي توقع مزيدا من الشهداء.

وتحدث شقير أمام المجتمعين عن “انفراجات اقتصادية مأمولة على أبواب موسم الاصطياف الواعد، والذي نأمل بان يكون على قدر التوقعات والا تنغصه أيّ حرب محتملة، خصوصا وان الاقتصاد اللبناني قائم الآن على القطاع الخاص لا سيما قطاع السياحة”.

واثنى على الخطة الأمنية التي تعتمدها وزارة الداخلية في العاصمة بيروت والمناطق الأخرى بإشراف مباشر من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، والقائمة على مكافحة الجريمة بكل اشكالها ووضع حد لظاهرة الدراجات النارية المخالفة، وتثبيت الاستقرار الأمني بما يبعث على الاطمئنان لدى الوافدين واللبنانيين المقيمين”.

وشدد شقير في الوقت نفسه على “أهمية دور الجيش اللبناني في ضبط الأمن والاستقرار والتشدد في مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والممنوعات من لبنان إلى الخارج وبالعكس”.

وقال: “يثبت اللبنانيون دائماً إيمانهم بوطنهم ووحدته وان يكون بلداً مزدهراً على مستوى طموحات أبنائهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    "تجمّع العسكريين المتقاعدين" يدعو كل موظفي القطاع العام ومتقاعديه للتضامن والتوحد
    فيديو.. سلسلة غارات عنيفة على الجنوب وآخرها دمّرت مبنى
    تدابير سير اعتباراً من الغد ولغاية أسبوعين.. والسبب؟

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
    فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
    قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    غارات مكثفة على غزة وكمائن المقاومة تحصد المزيد من جنود الاحتلال
    القمة العربية في البحرين
    إليكم البيان الختامي لقمة البحرين