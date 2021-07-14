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شقير يحث المؤسسات على دعم العمال ورفع بدل النقل

14 - يوليو - 2021
الوزير السابق محمد شقير

الوزير السابق محمد شقير

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أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بياناً دعا فيه قوى الإنتاج (أصحاب عمل، وعمال) “الى المزيد من التكاتف والتضافر لمواجهة أعتى أزمة اقتصادية – اجتماعية يشهدها لبنان في تاريخه”. وقال “أقصى طموحات القطاع الخاص اليوم في هذه المرحلة الخطيرة، هو اجتياز هذا المخاض الأليم بأقل خسائر ممكنة والحفاظ على مؤسساته والعاملين فيها”.

في هذا الإطار، حثّ شقير “المؤسسات الخاصة التي سجلت أعمالها نشاطاً ملحوظاً، على تحسين الأوضاع الاجتماعية لعمالها وموظفيها، كما دعا المؤسسات إلى مراجعة بدل النقل لجهة زيادته بعد الارتفاعات التي سجّلها سعر صفيحة البنزين وكلفة النقل”.

وحذّر من ان “خسارتنا لمؤسساتنا وخيرة كفاءاتنا من أيدٍ عاملة ماهرة في معظم القطاعات، سيؤدي حتماً الى خسارة لبنان أهم ميزات تفاضلية على الإطلاق ما يشكّل ضربة قاضية لاقتصادنا الوطني وموقعنا في المنطقة”.

ختم: إنها مسؤولية وطنية وعلينا تحّملها، وإن اقتضى الأمر “باللّحم الحَي”.

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