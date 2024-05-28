شقير يستلم من المَيس درع التعاونيات تقديراً لدعمه ووقوف الى جانبها

استقبل رئيس “تجمع كلنا لبيروت” الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر التجمع، وفداً من الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية في لبنان برئاسة الدكتور رضا المَيس، بحضور مدير عام التعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، وجرى البحث في حاجات التعاونيات لدعم صغار المنتجين في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.

بداية رحب شقير بالوفد، مؤكداً وقوفه الى جانب التعاونيات لأهميتها وفعاليتها في تدعيم صغار المنتجين في القطاع الزراعي والغذائي في مختلف المناطق اللبنانية، الذي يساهم في تحقيق الإنماء المتوازن وتثبيت المواطنين في أراضيهم، معلناً الإستمرار في الوقوف الى جانب التعاونيات في أعمالها المستقبلية.

من جهته، أشاد الميس بإسم الوفد بوقوف شقير الى جانب التعاونيات وشكره على دعمه لا سيما تمكين التعاونيات من المشاركة في المعارض المتخصصة وآخرها معرض هوريكا.

وقدم المَيس بإسم الوفد درع التعاونيات للوزير شقير تقديراً لجهوده ودعمه وتعاونه.