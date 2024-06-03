شقير يوقّع مع رئيس غرفة إندونيسيا إتفاقية تعاون بين البلدين

وقّع رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية أرسجاد راسيد اتفاقية تعاون بين الغرفتين عبر تقنية zoom، بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في إندونيسيا جورج أبوزيد وعدد من أفراد السلك الدبلوماسي في السفارة الإندونيسية في لبنان.

وتهدف الاتفاقية إلى تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين عبر زيادة التواصل والتعاون بين رجال الأعمال اللبنانيين والاندونسيين، وكذلك زيادة التبادل التجاري والاستفادة من الميزات التفاضلية بكل بلد، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات.

شقير

وفي المناسبة تحدث شقير فقال: أود بدايةً أن أعبر لكم عن مدى سعادتي بتوقيع هذه المذكرة اليوم التي تأتي تتويجاً لمسار طويل من العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودولة إندونيسيا الصديقة، كونها تعبر عن رغبة صادقة لدينا بتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية فيما بيننا.

واعتبر شقير أن توقيع المذكرة يجب أن تشكل بداية جديدة لمسار العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا بد من زيادة التواصل بين الغرفتين لتحديد المزايا التفاضلية في كلا البلدين ووضع خارطة طريق للاستفادة منها.

وأضاف شقير، من جهتي أعول كثيراً على هذا التعاون الجديد خصوصاً أن أندونيسيا من الدول التي حققت تقدماً اقتصادياً باهراً في السنوات الماضية، تكاد تكون الدولة الوحيدة عالمياً التي حققت نمواً مرتفعاً خلال الفترة الماضية رغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأقل مستوى تضخم بينما ركزت في اقتصادها على الأمور الإبداعية. ونحن من جهتنا في لبنان هذه أمور أساسية في اقتصادنا فهناك الكثير من المزايا الاقتصادية المشتركة من الممكن أن نعمل عليها سوياً ونخلق شراكة اقتصادية جديدة بين الدولتين الصديقتين.

وأكد شقير مما لا شك فيه أن زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين هي نقطة أساسية بالنسبة لنا خاصةً أن في لبنان هناك صناعات متطورة وذات جودة عالية وقيمة مضافة، نتمنى أن يتم تسهيل دخولها إلى الأسواق الاندونيسية.

وختم شقير كلمته بشكر أرسجاد على هذا التعاون الصادق الذي نأمل أن نستمر فيه بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

أرسجاد

من جهته نوه أرسجاد بهذه الخطوة الهامة جداً التي نعتبرها أساسية لتطوير علاقاتنا الاقتصادية، مشيراً إلى وجود الكثير من الفرص الواعدة بين البلدين، وهذا أمر مشجع ومحفز لتحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات.

كما نوه بدينامية القطاع الخاص اللبناني والنجاحات التي حققها، آملاً أن نستطيع من خلال هذه الاتفاقية التي وقعناها اليوم من تحقيق أهدافنا التي تخدم البلدين.

أبو حيدر

وتحدث أبو حيدر مهنأً شقير وأرسجاد على توقيع الاتفاقية وقال: كلنا أمل أن نتمكن من خلال هذه الاتفاقية التقدم على مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلق أرضية للتعاون البناء بين القطاع الخاص في البدين، مؤكداً دعم الوزارة ووقوفها إلى جانب هذه المبادرات المباركة.

أبو زيد

أما أبوزيد فنوه بهذه الخطوة اليوم مؤكداً أننا في الدولة نعول على القطاع الخاص اللبناني من خلال ما يملك من دينامية ونجاحات في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الخارج وخصوصاً مع إندونيسيا، مؤكداً دعم السفارة ومواكبتها لكل هذه الجهود.