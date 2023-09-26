شقير يجول في المنارة ويطلق ورشة لتحسين عمل ميناء الصيادين

زار رئيس تجمع “كلنا لبيروت” الوزير السابق محمد شقير ميناء الصيادين في المنارة – بيروت يرافقه عضوا التجمع الدكتور سامر سوبرة العميد نبيل مرعي، حيث كان في استقباله رئيس تعاونية صيادي أسماك ميناء المنارة عبد الرزاق عيتاني، نائب الرئيس خضر شهاب، أمين السر المهندس أحمد نجار وعدد من أعضاء التعاونية وصيادي الأسماك.

وجال شقير برفقة عيتاني والحاضرين في أرجاء الميناء واطلع منهم على أوضاع ميناء المنارة وإحتياجاته الملحة لتحسين ظروف العمل والخدمات التي يوفره الميناء للصيادين.

وأكد شقير وقوفه الى جانب التعاونية والصيادين والعمل من أجل تحسين ظروف العمل في ميناء المنارة من أجل الحفاظ على مصدر مداخيل حوالي 150 عائلة بيروتية.

وأعطى شقير توجيهاته لجمعية “بيروت بخير” التي يرأسها، لمباشرة أعمال رفع الردميات من قعر الميناء لتسهيل دخول وخروج مراكب الصيد، وكذلك لإنارة الميناء، على ان يتم العمل على تنفيذ المتطلبات الاخرى تباعاً.