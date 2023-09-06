شقير: لا خوف على لبنان طالما لدينا طاقات شبابية رائدة

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مجموعة من الطلاب في المرحلة الثانوية – السنة الثالثة في مدرسة الـ”IC” ( international College)، وهم: حمزة اليمن، حاتم ماضي، سركيس سركيسيان، ادوارد اسكندريان وسعيد شاهين، حيث قدم الطلاب عرضاً حول مشروعهم الذي يهدف للتنمية المجتمعية في لبنان، وذلك عبر إنشاء منصة الكترونية تحت اسم “تشابك” تجمع ما أمكن من المدارس والمنظمات غير الحكومية (الموثوقة والشرعية) والمتخصصة بالعمل الاجتماعي، لفتح قنوات تواصل بين طلاب هذه المدارس وهذه المنظات للعمل معها ضمن المجالات المتاحة خدمة للمجتمع وبشكل مجاني.

من جهته، رحب شقير بالطلاب مشيداً بفكرة المشروع “الرائدة في خدمة المجتمع اللبناني”.

وقال شقير “لا بد من شكر هؤلاء الطلاب المميزين على مبادرتهم وتفكيرهم الايجابي وتحملهم المسؤولية الاجتماعية، وهذه بادرة قل نظيرها ولا بد من تشجيعها ودعمها لتكون مثالاً يحتذى به للكبار قبل الأجيال الشابة والصغار”.

وأكد شقير أنه “طالما لدينا مؤسسات تربوية وطاقات شبابية نفتخر بها وبمستواها العالي من التفكير والوطنية فلا خوف أبداً على لبنان، داعياً جميع المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على مؤسساتنا التربوية الرسمية والخاصة وعلى مستوى تعليم عالٍ للحفاظ على دور لبنان وهويته”.