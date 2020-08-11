شكري التقى في مقر اقامته فرنجيه وسامي الجميل وممثل جعجع

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التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري، في إطار لقاءاته مع القيادات اللبنانية، في مقر إقامته بفندق “كمبنسكي”، رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية على رأس وفد ضم: النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس.

وبعد اللقاء، غادر فرنجية من دون الإدلاء بأي تصريح.

والتقى شكري الوزير السابق ملحم رياشي ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع.

بعد اللقاء، قال الرياشي: “‘ن الاجتماع كان جيدا جدا. لقد نقلنا فيه وجهة نظرنا إلى معالي الوزير”.

كذلك، التقى شكري رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل على رأس وفد ضم: الوزير السابق آلان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.

إثر اللقاء، شكر الجميل ل”شكري كل الجهود التي يبذلها باسم مصر الشقيقة”.

وشارك في اللقاءات عن الجانب المصري، السفراء: نزيه النجاري ياسر علوي وطارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.