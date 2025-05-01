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شكر وتقدير من الرئيس عون إلى الشيخ محمد بن زايد: المحادثات كانت مثمرة وإيجابية

منذ 5 ساعات
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

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في برقية موجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن شكره العميق لدولة الإمارات، قائلا: “أتقدّم إليكم بجزيل الشكر على الحفاوة البالغة التي لقيتها خلال زيارتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عكست عمق محبتكم للبنان وشعبه، سواء المقيم في وطنه أو المنتشر في ربوعكم الزاهرة”.

وأشار عون إلى أن “المحادثات كانت مثمرة وإيجابية، والمواقف التي أطلعتموني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزمون اتخاذها، تركت أثرًا عميقًا في نفسي، وسيكون لها، عند تنفيذها، انعكاسات إيجابية تصبّ في مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

وفي ختام البرقية، جدد الرئيس عون شكره للشيخ محمد بن زايد، متمنيًا له دوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من التقدم والنجاح.

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