"شكلها مطولة".. جنبلاط: جبران باسيل بدوش ياه.. أنا بديش ياه؟

استقبل المرجع الروحي في طائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو علي سليمان أبو ذياب، في دارته في الجاهلية، النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه القاضي غاندي مكارم، بحضور رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب وعدد كبير من رجال الدين.

وجاءت الزيارة في إطار تهنئة جنبلاط للشيخ أبو ذياب بالعمامة المكولسة، وكان هناك بحث بالأمور المعيشية التي تهمّ المواطن.

وخلال اللقاء، تطرّق جنبلاط إلى الأزمة السياسية في البلد، وقال: “شكلها مطولة”.

ورداً على سؤال عن فرصة قائد الجيش العماد جوزاف عون بالوصول إلى سُدة الرئاسة، أجاب جنبلاط: “جبران باسيل بدوش ياه… أنا بديش ياه؟”.