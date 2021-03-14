شكوى أمام النيابة العامة التمييزية بحق غسان سعود و"OTV"

تقدم مجلس التنفيذيين اللبنانيين بشكوى فورية إلى النيابة العامة التمييزية، بحق كل من المذيع جورج ياسمين، وضيفه الكاتب غسان سعود ومحطة “OTV”.

واستنكر المجلس في بيان صحافي ما أدلى به الكاتب غسان سعود خلال الآونة الأخيرة من تصريحات أساءت بشكل مباشر تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها وذلك في مقابلة تلفزيونية مصورة بثت على شاشة OTV مع المذيع جورج ياسمين.

وأكد أنه لا يقبل هذه التجاوزات الإعلامية المرفوضة جملةً وتفصيلا و التي تهدد مصالح اللبنانيين في العالم وطالب المجلس بإدانة واسعة لهذه التصرفات غير المسؤولة، مشيراً إلى أن متن العلاقة ما بين الشعبين السعودي و اللبناني لها أواصر تاريخية متينة، لن يهزها أي اجتهادات شخصية مسمومة ممن من يغضون الأحقاد واعتلاء راية مصالحهم الشخصية حتى على مستوى مصالح المغتربين في المملكة أو أي دولة أخرى من مختلف أرجاء العالم.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين:” في يوم المغترب اللبناني الذي يصادف اليوم ١٤ اذار، وفي الوقت الذي يمر فيه لبنان بأسوأ أزمة صحية واقتصادية وسياسية في تاريخه المعاصر؛ طالعتنا شاشة OTV بمقابلة أجراها مذيعها جورج ياسمين على مدى ساعة ونصف الساعة مع المدعو غسان سعود نشر فيها سمومه وهلوسات ليست لدى غيره، طالت في ما طالت المملكة العربية السعودية وقيادتها، استخدم فيها عبارات يندى لها الجبين”.

كما وشدد على أنه في الوقت ذاته من الواجب على القضاء اللبناني أن يقوم بدوره على أكمل وجه والاضطلاع بمسؤولياته في سبيل حماية مصالح العلاقات اللبنانية وممن يعانون الاغتراب بعيداً عن الوطن من خلال محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين لا يراعون ما تمر به البلاد من أزمة سياسية انعكس اثرها السلبي على الاقتصاد الوطني.