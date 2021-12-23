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شكوى جزائية ضد نصرالله على خلفية أحداث عين الرمانة

23 - ديسمبر - 2021
اليات عسكرية للجيش في الطيونة

اليات عسكرية للجيش في الطيونة

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تقدم عدد من المحامين بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، على خلفية أحداث عين الرمانة.

يذكر أنه قدّم رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض وعدد من المحامين بوكالتهم عن اهالي عين الرمانة المتضررين من غزوة عين الرمانة في أملاكهم وأرزاقهم الخاصة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد، شكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وكل من يظهره التحقيق.

وعاش لبنان في 14 تشرين الأول، وتحديداً مثلث الطيونة عين الرمانة والعدلية، تصعيداً غير مسبوق أتى بعد أن احتشد مناصرون لحزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق بانفجار المرفأ طارق بيطار، إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت أمنيا، ووقعت اشتباكات بالرصاص والقذائف عند منطقة الطيونة والشياح وعين الرمانة، ما أدى إلى وقوع 6 قتلى وأكثر من 30 جريحاً.

كما ملأ رصاص القناصين المجهولين المكان، قبل أن يستعرض الحزب وحليفته أسلحتهما الثقيلة، في مشهد ذكر بتفلت الميليشيات زمن الحرب الأهلية المريرة. فيما انتشر مسلحو حزب الله وأمل في الشوارع والطرقات مستعرضين بأسلحة ثقيلة.

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