شكوى ضد نعيم قاسم: الدور الإيراني في المنطقة انتهى

منذ 3 ساعات
الشيخ نعيم قاسم

الشيخ نعيم قاسم (رويترز)

قدّم عدد من السياسيين والشخصيات شكوى جزائية أمام قصر العدل ضد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، على خلفية مواقفه الأخيرة.

وأكد النائب أشرف ريفي أن “الدور الإيراني في المنطقة انتهى”، معتبرًا أن مواجهة تصريحات قاسم غير المسؤولة كانت عبر “خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع والدويلة تفرّق”.

من جهته، رأى النائب جورج عقيص أن كلام قاسم تضمّن “تهديدًا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية”، مشددًا على أن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية، ومعربًا عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي.

