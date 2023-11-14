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شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن إثر استهداف الصحافيين في الجنوب

منذ 52 دقيقة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أنه، “تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على استهداف الصحافيين اللبنانيين بالأمس في بلدة يارون”.

وأشار بو حبيب إلى أنَّ “القصف الإسرائيلي المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة”.

وفي وقتٍ سابق، استقبل بو حبيب السفيرة اليونانية الجديدة المعتمدة في لبنان في زيارة تعارف وسفير بلجيكا، وناقشا التطورات الأخيرة في غزة ولبنان والتحضيرات لزيارة بو حبيب المزمع إجراؤها إلى بلجيكا وبعض الدول الأوروبية الأسبوع المقبل، في إطار الحملة الدبلوماسية المستمرة لتجنيب لبنان تداعيات الصراع في المنطقة.

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