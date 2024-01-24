شكوى من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحق برنامج "مرحبا دولة"!

أعلن رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ أنه تلقى شكوى من المديرية العامة للأمن الداخلي موضوعها “طلب النظر بما قامت به “المؤسسة اللبنانية للإرسال” (LBCI)”.

ولفت في بيان، الى أن “الشكوى تتناول برنامجا كوميديا بعنوان: مرحبا دولة. وجاء فيها: (تضمنت هذه الحلقة الكثير من التحقير والذم والإساءة للدولة اللبنانية عبر تحقير علمها ونشيدها الوطني ومن توجيه الاساءات بأسلوب وضيع وسوقي بعيد عن الاخلاق والمهنية، يتضمن حقدا وكراهية تجاه اهم احدى اداراتها المتمثلة بقوى الامن الداخلي المناط بها الضابطتين الإدارية والعدلية، وتفصيلا تم تحقير النشيد الوطني في العديد من مشاهد الحلقة)”.

وأوضح أنه أجرى اتصالا برئيس مجلس إدارة (LBCI) بيار الضاهر “لاستيضاحه ما اذا كان على علم مسبق بالحلقة. فتبين له انه خارج البلد”.

وقال محفوظ: “يلفت المجلس الوطني للإعلام الى ضرورة احترام المؤسسات الإعلامية المرئية لقانون المرئي والمسموع بضرورة موضوعية الاخبار وعدم الإساءة للغير والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة والابتعاد عن استخدام الترفيه لأبعاد فيها سخرية وتحقير.

ولما كان رئيس مجلس إدارة (LBCI) متعاونا باستمرار مع المجلس الوطني للإعلام، فإننا ننبه المؤسسة المعنية، الى ضرورات احترام المؤسسات الأمنية وقوى الامن الداخلي، كما نلفت نظر القضاء الى الحاجة لتطبيق القوانين، وكذلك الحكومة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال مخالفة ما ينص عليه قانون المرئي والمسموع حول الموضوعية وصحة المعلومة ونسبتها الى مصدر موثوق، والابتعاد عن الاثارة السياسية أو الأمنية أو الطائفية حتى في البرامج الترفيهية، لما في ذلك من انعكاسات سلبية على الجمهور