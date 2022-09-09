الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شكوى من رازي الحاج ضد منفّذ حريق بسكنتا

منذ 30 دقيقة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

A A A
طباعة المقال

تقدّم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “رازي الحاج”، عبر وكيلته القانونية المحامية “ايمه الحلو”، بشكوى ضد مجهول أقدم على إضرام النار في أحد احراج منطقة بسكنتا.

وقد تسبّبت النيران بحرق أكثر من 150000 متر مربع، وأحدثت أضرارًا فادحة بالثروة الحرجية التي تتغنى بها المنطقة من اشجار معمرة خصوصا الصنوبر. وكان الحريق قد ألحق اضرارًا بأهالي البلدة نتيجة الإنبعاثات السامة.

وتقدّم الحاج بالشكوى الى النيابة العامة المختصة على كل من يظهره التحقيق فاعلًا شريكًا محرّضًا او متدخلًا، داعيًا الى “إحالة الموقوفين أمام المحكمة المختصة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مسجد في طرابلس شمال لبنان
    نواب طرابلس يبحثون في آلية تأمين المياه للمدينة
    آموس هوكشتاين
    هوكشتاين مغادرًا بيروت: آمل أن نتابع التقدّم ونحقّق شيئًا ملموسًا
    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    الأبيض: وزارة الصحة تعمل على إيجاد حلول مُستدامة لأزمة الدّواء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
    ملكة بريطانيا
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟
    خابي لام
    من دون أن ينطق بكلمة.. رقم كبير لأرباح "خابي لام" المالية من تيكتوك!