شكوى من رازي الحاج ضد منفّذ حريق بسكنتا

تقدّم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “رازي الحاج”، عبر وكيلته القانونية المحامية “ايمه الحلو”، بشكوى ضد مجهول أقدم على إضرام النار في أحد احراج منطقة بسكنتا.

وقد تسبّبت النيران بحرق أكثر من 150000 متر مربع، وأحدثت أضرارًا فادحة بالثروة الحرجية التي تتغنى بها المنطقة من اشجار معمرة خصوصا الصنوبر. وكان الحريق قد ألحق اضرارًا بأهالي البلدة نتيجة الإنبعاثات السامة.

وتقدّم الحاج بالشكوى الى النيابة العامة المختصة على كل من يظهره التحقيق فاعلًا شريكًا محرّضًا او متدخلًا، داعيًا الى “إحالة الموقوفين أمام المحكمة المختصة”.