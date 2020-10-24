استمع لاذاعتنا

شكّ بصديقته في المدرسة.. فنشر صور غير محتشمة لها!

منذ 43 دقيقة
تحذير من مخاطر الابتزاز على الإنترنت

تحذير من مخاطر الابتزاز على الإنترنت

A A A
طباعة المقال

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة، في بيانٍ لها أنّه

“ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة لدى القضاء من إحدى المواطنات عن ابنتها القاصر (مواليد عام 2005) ضد أحد اصدقائها في المدرسة بجرم تشويه سمعة قاصر والتشهير بها ونشر صور غير محتشمة لها، وذلك بعد ان اوهمها بحبه لها واستحصل منها على هذه الصور”.

وأضاف، “بإستماعه بحضور مندوبة الاحداث، اعترف بما نسب اليه، وبأنه أقدم على ابتزاز الفتاة للانتقام منها كونه يعتقد بانها كانت وراء اقفال حسابه عبر الـ “Instagam”، ترك لقاء تعهده بعدم تكرار فعلته، ومسحت الصور عن هاتفه بناء على اشارة القضاء المختص.

لذلك وكون الوقاية خير من العلاج، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من “الاهل المبادرة الى توعية أولادهم عن مخاطر الإنترنت لحمايتهم من المتنمّرين والمبتزّين الذين من الممكن ان يتواصلوا معهم عبر المواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات”

المزيد من أخبار لبنان

رابطة مختاري قضاء جبيل
رابطة مختاري قضاء جبيل تناشد المخاتير التنبه من خطر إشعال النيران
رغم انخفاض سعر الدولار لا تزال الأسعار في ارتفاع
الدولار يستمر بانخفاضه “المريب”.. والأسعار تحافظ على ارتفاعها!
وعود بحل أزمة الدواء والمستشفيات
أزمة الدواء والمستشفيات.. بوادر الحل مطلع الأسبوع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على جسم غريب في قاع بحر البلطيق
“بوابة الجحيم إلى العالم السفلي”… اكتشاف جسم غريب في بحر البلطيق!
شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
شاهد..شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
بنية الأحلام تختلف وفقاً لمرحلة النوم
تحليل علمي.. بنية الأحلام تختلف وفقاً لمرحلة النوم