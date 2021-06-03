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شماس: الدولة اللبنانية مسؤولة عن وصولنا إلى الحالة الجهنمية

3 - يونيو - 2021
نقولا شماس

نقولا شماس

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أكد رئيس “جمعية تجار بيروت” نقولا شماس أنه يبدو أن طريق جهنم معبد بالنيات الحسنة وكلفة قرار شورى الدولة كارثية على المودع لأنه بشطبة قلم ألغي 62 في المئة من راتبه.

وقال شماس في حديث تلفزيوني: “الإخراج الاعرج للقرار الذي صدر من بعبدا اليوم سببه تعدد المرجعيات مما يؤدي إلى تضارب وتعارض بين بعضها البعض وبالتالي إلغاء القرارات وتعميق الهوة”.

وأضاف: “المسؤول الأساس عن وصولنا إلى الحالة الجهنمية هي الدولة اللبنانية وبالتالي يجب حضها على وضع خطة متكاملة لتجنيبنا هكذا قرارات مجتزأة”.

من ناحية أخرى، حذر البنك الدولي من أن تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان قد يصبح كارثيا قريباً.

وقال البنك الدولي إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان، التي قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.

ومن المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد دُفعوا بالفعل تحت خط الفقر. ويتهم التقرير القيادة اللبنانية بالتقاعس الكارثي والمتعمد. وأدت شهور من الجدل والتطاحن بين الفصائل السياسية إلى عرقلة تشكيل حكومة قد تستحدث إصلاحات اقتصادية.

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