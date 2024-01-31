شماس: عودة أزمة المحروقات تعتمد على تجاوب البرلمان

أشار رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أنّ “قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً”، لافتاً إلى أنّ “آخر ما نريده هو التوقف عن العمل”.

وأضاف في مؤتمر صحافي: “قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً”، داعياً إلى “مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون”.

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال شماس: “الجواب في مجلس النواب، وعودة أزمة المحروقات تعتمد على تجاوب البرلمان”، مضيفاً: “إذا وُجدت النيّة يجب أن تُترجم”.

وتابع شماس: “المحطات ستستمرّ ببيع المحروقات حتّى انتهاء المخزون لديها، والنية أن تكون هناك توعية وأن تتحرّك السلطات الرسمية”، قائلاً: “الموضوع بين يديهم وليس بين أيدينا”.