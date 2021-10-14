شمعون: بات واضحاً تورط "حزب الله" في جريمة المرفأ

رأى رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل دوري شمعون في بيان، أن “بات واضحاً تورط “حزب الله” في جريمة المرفأ، بعد ما حصل اليوم في شوارع بيروت، كما وباتت واضحة خطورة السلاحغير الشرعي المسيطر على الدولة وقراراتها”.

وتوجه إلى رئيس الجمهورية: “فخامة الرئيس عليك أن تعترف أن سلاح حزب الله هو السبب، وأن عدم انعقاد الحكومة سببه ايضا تهديد هذا السلاح”.

وتابع: “دولة الرئيس ميقاتي، الاعتذار وإقفال البلاد حدادا ليس المطلوب، بل المطلوب دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد وترك القضاء يعمل في استقلالية تامة. والمطلوب الابتعاد عن المحاور وحصر السلاح في يد الشرعية”.

وتابع: “على كل متهم أن يمثل أمام القضاء، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وختم: “لا السلاح ولا أصحابه قادران على ثنينا عن المطالبة بالحقيقة لضحايا جريمة المرفإ لا بل جريمة العصر”.