شمعون: قلة احترام ومستوى معيب داخل البرلمان!

غرّد النائب كميل شمعون عبر “تويتر”: “ما تعرَّضت له زميلتي النائب سينتيا زرازير حصل أمامي أمس داخل مجلس النواب، تصرف نواب “حركة أمل” تجاهها يعتبر قلة احترام. مستوى معيب داخل البرلمان اللبناني!”.

وكان ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء 26/7/2022 أولى الجلسات التشريعية للبرلمان اللبناني، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت، التي كانت شاهدة على سجالات حادة سُجّلت بين النواب، وصلت إلى حدِّ الإهانات الشخصية، وعلى اعتراضات طاولت عملية التصويت على مشاريع واقتراحات قوانين، ومشادات كلامية رفعت مستوى الهرج والمرج داخل القاعة.

وأثار حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا جزءاً من الجلسة التشريعية، جلوسا بجانب مستشار الرئيس بري علي حمدان، جملة تساؤلات واستنكارات حين جاء من دون توضيح رسمي بل بتبريرات سياسية مفادها أن وجودها يأتي في سياق متابعتها لقوانين مالية تتعلق ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أما السفيرة الفرنسية آن غريو التي أشيع قبيل الجلسة عن وجودها خلال الجلسة فلم تحضر.