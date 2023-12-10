شمعون: للتمسّك بالوحدة في مواجهة التحديات

نظمت أمانة الشؤون الاجتماعية في حزب الوطنيين الأحرار- فرع دير القمر، لمناسبة الأعياد المجيدة، فطورا صباحياً في دير القمر، حضره رئيس الحزب النائب كميل دوري شمعون ومفوضو الشوف وزحلة وكسروان ومدراء جامعات ومدارس ورؤساء الأخويات والجمعيات وفاعليات المنطقة.

وتخلل الفطور كلمة لرئيس فرع دير القمر في الحزب فادي غانم، الذي رحب بالحضور في “عرين فخامة الرئيس الملك كميل نمر شمعون”. وقال: “هذا اللقاء تنظمه الشؤون الإجتماعية في الحزب، حيث نستذكر وإياكم عهد العز والعطاء والبحبوحة، عهد الرئيس شمعون والسيدة الأولى زلفا شمعون، المرأة المميزة التي حملت راية المرأة في كل مكان”.

والقى شمعون كلمة رحب فيها بالحضور وبهذا اللقاء الأخوي، مشددا على “ضرورة وأهمية متابعة التواصل والعمل، الذي يصب في خدمة أبناء دير القمر والشوف جميعا”، مشددا على “التمسك بالوحدة والتضامن في مواجهة التحديات، والاستمرار على نهج الرئيس الراحل كميل نمر شمعون”.

وختم بتوجيه التهنئة لأهالي دير القمر والشوف والوطن لمناسبة الأعياد المجيدة، متمنيا ان “تعود ويكون لبنان بألف خير”.