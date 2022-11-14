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شمعون للسفير القطري: نتمنّى أن تسعى قطر لدى إيران لتخفيف ضغطها على لبنان

منذ 38 دقيقة
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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استقبل رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” في البيت المركزي للحزب في السوديكو سفير دولة قطر “إبراهيم عبد العزيز السهلاوي”.

وخلال اللقاء، تمنى شمعون على دولة قطر “أن تسعى لدى إيران أن تخفف ضغطها على لبنان لكي يستطيع أن يتعافى ويتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها، أكان على صعيد الإستحقاق الرئاسي أو الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية”، وقال: “أكّد لنا سعادة السفير أن المساعي قائمة وقطر اليوم لاعب مهم على الساحة السياسية في الشرق الأوسط”.

ولفت شمعون من جهة ثانية، إلى أنه “هنأ السهلاوي بدورة كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها دولة قطر، وهي على درجة عالية من التنظيم وحسن الضيافة على الرغم من التحديات الكبيرة.

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