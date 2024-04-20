شمعون: لماذا تعيش فئة من اللبنانيين ضريبياً على حساب فئة أخرى؟

أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار، النائب كميل دوري شمعون، أن “الأميركيون أثبتوا أنهم قادرون على تهدئة الوضع مع حلفائهم، والرد الإيراني على التصفيات التي حصلت في العاصمة السورية كان شديد اللهجة والظاهر أنه تم توقيف معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية”.

وأوضح، في حديثه لـ”صوت كل لبنان”، ان “إيران برهنت أنها قادرة على ضرب إسرائيل وفي الوقت عينه أثبتت إسرائيل أنها قادرة أيضا أن تطال إيران”.

واعتبر شمعون أنه “عندما تحاول طائفة السيطرة على أخرى حكمًا ستقع مشكلة يومًا ما وجربنا ذلك وحصلت الحرب الأهلية، فهل اليوم مطلوب نشوب حرب أهلية لنعود ونتعلم الدرس؟”.

وأضاف، “على الرغم من الفروقات بين اللبنانيين لا نزال نشدد على الـ”10452″ وعلى الوحدة مع العلم أنه في البلدان الأخرى تم مواجهة الصراعات العرقية والاجتماعية بالنظام الفدرالي واليوم يخوّنوننا عندما نتحدث عن التقسيم فيما نحن منقسمون فعلا”.

ولفت شمعون، الى انه “إن كانت بعض الأصوات متطرفة إسلاميًا نحن لا نؤمن بالتطرف ونؤمن بالعيش المشترك على أسس واضحة ومتفق عليها بين الأطراف”.

وتساءل: “لماذا تعيش فئة من اللبنانيين ضريبيًا على حساب فئة أخرى في ما يخص الضرائب حيث تلبي منطقة جبل لبنان أكثر من 70% من ضرائب البلد والآخرون يستفيدون من هذه الأموال دون أي مقابل و من دون دفع ضرائب فهل هذه دمة ندفعها كما كان الحال أيّام الخلفاء الراشديين؟”.