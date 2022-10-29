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شمعون: لم نر الاصلاحات الا آخر أسابيع من عهد عون

منذ ساعتين
كميل شمعون

كميل شمعون

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رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أن “الضغوطات الدولية والحرب بين روسيا واكرانيا وحاجة الدول للغاز أدت الى التسريع في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”.

وقال في حديث إلى “صوت كل لبنان” إن “لبنان لم يربح شيئًا في المقابل وأصبحنا نقبل بمختلف الطروحات بسبب انهيار لبنان”.

وأشار شمعون إلى أن “على السلطة التشريعية الاطّلاع على كل المشاريع والقوانين”، مؤكّدًا عدم استلام نصّ اتفاق الترسيم، لافتاً إلى أن “سبب إفلاس لبنان هو السياسات الخاطئة”، مطالبًا صندوق النقد الدولي بـ”القيام بالإصلاحات لكي ينتشلنا من المأزق”، مضيفًا: “لم نر الاصلاحات الا آخر أسابيع من عهد الرئيس ميشال عون”.

وفي ملف النازحين السوريين، تمنّى شمعون على الأمم المتحدة الإسراع في بتّ قرار عودة النازحين إلى بلادهم، وقال: “التسهيلات المتوفرة لدى النازحين في لبنان لا يمكن للبناني أن يحصل عليها”.

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