شمعون: نعمل للامركزية تسمح بالإنماء المتوازن لكل المناطق

أقامت مفوضية البقاع زحلة في حزب الوطنيين الأحرار، عشاءها السنوي في كسارة، برعاية رئيس الحزب النائب كميل شمعون، وحضور ممثل الوزير السابق خليل الهراوي جورج الهراوي، النائب السابق طوني أبو خاطر، المطران جوزيف معوض، ممثل المتروبوليت أنطونيوس الصوري الأرشمندريت جورج المعلوف، رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمه، ممثل تجار زحلة غابي شمعون، رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف، أمين عام حزب الإتحاد السرياني ميشال ملو، عضو “الجبهة السيادية” ماغي ابراهيم الصقر، أمين عام حزب الوطنيين الأحرار فرنسوا زعتر وأمين الداخلية كميل جوزيف شمعون، الأب طوني رزق وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية.

بعد النشيد الوطني، قال المفوض فارس شمعون: “ولدنا من دموع أمهات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم ورؤوسهم مرفوعة ومكللة بالغار، وفي زمن النضال السياسي نثابر على استنهاض الهمم وإعادة روح الاحرار وهدفنا دائما المطالبة باستقلال لبنان وحريته وسيادته”.

بدوره، قال أمين الداخلية في الأحرار كميل شمعون: “إن لزحلة نكهة خاصة نشتم فيها رائحة الرجولة والبطولة والكرامة والعنفوان”.

وأضاف: “أيها الرفاق، إرفعوا رؤوسكم الى فوق وافتخروا بانتمائكم الى حزب كميل نمر شمعون، حزب التضحية والوفاء”. ووعد بـ”إعادة المجد الى حزب الـ3500 شهيد”.

أما رئيس الحزب فقال: “التحية لوجوه زحلة الأبية التي لها مكانة خاصة في قلوبنا منذ أيام الرئيس كميل نمر شمعون، زحلة عاصمة البقاع ومثال للتعايش والصمود والمقاومة والمحافظة على هويتها والمتميزة بنجاحات أبنائها اقتصاديا. نفتخر بأن نكون بين هذه الوجوه التي صمدت وأثبتت وجودها في أصعب الظروف، فروح المقاومة مرسخة فيها وكانت وستبقى دائما بالمرصاد”.

وأكد “العمل على السير باللامركزية التي ستسمح لكل مناطق لبنان بالانماء المتوازن”.

وقال: “نعمل للبنان الحلم الذي أراده الرئيس كميل شمعون”.