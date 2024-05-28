"شمعون" يرسل دعوة ل "جعجع" للمشاركة في مؤتمر "لبنان الفدرالي الجديد"

دعى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، لحضور مؤتمر “لبنان الفدرالي الجديد”.

كما حضر المؤتمر أمين الداخلية كميل جوزيف شمعون وأمين الخارجية جورج عريضة، في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” شارل جبور.

عقب اللقاء، أعلن شمعون ان “زيارة مقر حزب “القوات”، “يللي بيعزّ علينا”، تندرج في اطار دعوة الحزب ورئيسه الى المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه حزب الوطنيين الاحرار في 12 حزيران المقبل مع تجمّع “اتحاديون” لتبني مشروع “لبنان الفدرالي الجديد””.

واذ شدد على ان “هذا المشروع يهدف الى الاتحاد بين اللبنانيين، رأى شمعون انه “مفصلي وباب خلاص، ولا سيما ان الامور كما هي توحي باجواء تقسيمية في البلد”، مؤكدا رفض اللبنانيين التقسيم ورغبتهم في المحافظة على الـ10452 كلم مربع. واشار الى ان “الطريقة الوحيدة لتحقيق هذه الخطوة وبقاء شرائح المجتمع اللبناني كلها مجموعة موّحدة تحت سقف الوطن مع امكان العيش كل وفق طريقته ملتزما تقاليده وعاداته، تحتاج الى تطبيق النظام الفيدرالي الذي يمنح الحق للطوائف كلها سواسية ويزيل النزاعات التي تضر الجمهورية اللبنانية”.