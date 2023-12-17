الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شمّاس: 7 تشرين نقطة انكسار في الاقتصاد اللبناني

منذ 22 ثانية
نقولا شماس

نقولا شماس

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شمّاس أن “تصنيف لبنان الائتماني جاء نتيجة حركة من الناحية المالية لكن ذلك لا ينفع لأنه لم يُقرّ أي قانون في الاتجاه الصحيح”، لافتاً الى أن “يوم 7 تشرين نقطة انكسار في المجال الاقتصادي اللبناني وقطاعا المستلزمات اليومية والمفروشات انتعشا بينما بقية القطاعات تراجعت كثيراً”.

وأضاف شمّاس في حديث لـmtv: “أن التاجر ليس لديه ترف زيادة الأسعار وأطالب بمراعاة ظروف المواطنين والمُنافسة هي ضابط الايقاع في الأسواق والنمو الاقتصادي يتم عبر سلّة التدابير المُتخذة من قبل الدولة”. وقال: “إن الموازنة ترفع سعر الصرف وأطالب بالتصويت عليها تفادياً لتمريرها بصيغتها الأساسية من قبل الحكومة وهنا المذبحة”.

وأكّد أن “المغترب اللّبناني يوازي بأهميته الاقتصادية السائح العربي والدولة اللبنانية هشّة والمطلوب إعادة الودائع الى المودعين ضمن دورة ماليّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رائد خوري
    رائد خوري: السلطة عمّقت الأزمة.. وتُصرّ على "تصفير كلّ شيء"
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    "أقول ذلك لإسرائيل أيضًا".. وزيرة خارجية فرنسا تدعو لخفض التصعيد في جنوب لبنان
    الخارجية اللبنانية
    الخارجية اللبنانية تُعزّي بأمير الكويت: كنا نشعر دائمًا بمحبة الراحل لوطننا

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    الوقت الثمين.. تحذير إسرائيلي جديد لحزب الله
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!
    نائب أوكراني يفجر اجتماعاً بالقنابل
    فيديو مرعب.. نائب يفجر اجتماعاً بالقنابل بسبب منعه من الكلام!