شمّاس: 7 تشرين نقطة انكسار في الاقتصاد اللبناني

اعتبر رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شمّاس أن “تصنيف لبنان الائتماني جاء نتيجة حركة من الناحية المالية لكن ذلك لا ينفع لأنه لم يُقرّ أي قانون في الاتجاه الصحيح”، لافتاً الى أن “يوم 7 تشرين نقطة انكسار في المجال الاقتصادي اللبناني وقطاعا المستلزمات اليومية والمفروشات انتعشا بينما بقية القطاعات تراجعت كثيراً”.

وأضاف شمّاس في حديث لـmtv: “أن التاجر ليس لديه ترف زيادة الأسعار وأطالب بمراعاة ظروف المواطنين والمُنافسة هي ضابط الايقاع في الأسواق والنمو الاقتصادي يتم عبر سلّة التدابير المُتخذة من قبل الدولة”. وقال: “إن الموازنة ترفع سعر الصرف وأطالب بالتصويت عليها تفادياً لتمريرها بصيغتها الأساسية من قبل الحكومة وهنا المذبحة”.

وأكّد أن “المغترب اللّبناني يوازي بأهميته الاقتصادية السائح العربي والدولة اللبنانية هشّة والمطلوب إعادة الودائع الى المودعين ضمن دورة ماليّة”.