ديفيد شنكر: باسيل يريد الثلث المعطل لتعزيز حظوظه الرئاسية

اكد مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق دايفيد شنكر بأن رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل “يريد الثلث المعطل لطموحات رئاسية وتحديدا ليعزز حظوظه للإنتخابات الرئاسية المقبلة”.

وشدد شينكر في حديث للـmtv على “يجب البدء بتشكيل حكومة في لبنان ويبدو أن لا نية لذلك والبلاد اقتربت من الإنهيار المحتم، و​الإدارة الأميركية​ الجديدة برئاسة ​جو بايدن​ أطلقت حملة عقوبات على ​الفساد​ لمكافحته، وآمل أن تفرضها على قادة فاسدين في لبنان”.

واشار الى أن “لبنان بوضع إقتصادي حرج و​ترسيم الحدود​ سيغيب أرباحا ضخمة، وعلى ما يبدو أن السياسيين لم يروا مصلحة لهم لذلك لا يتساهلون بالمفاوضات”.

ونصح شينكر لبنان ان يكون ليناً في ملف ترسيم الحدود.