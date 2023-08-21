شهيب: الهدف إنقاذ العام الدراسي

أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أكرم شهيب أنّ “الهدف من زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنقاذ العام الدراسي وحفظ حقوق الهيئات التعليمية واستطرداً حماية التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية في لبنان، وكان التركيز على كيفية صرف مبلغ 5000 مليار ليرة الذي خُصِّص للتربية وتم إقراره في آخر جلسة لمجلس الوزراء كدفعة أولى وضرورة وصول هذا المبلغ بشكل منتظم الى المدارس والأساتذة والمعلمين بعد تأمين الحوافز اللازمة لهم من اجل انهاء العام الدراسي المقبل بشكل طبيعي ،لان هناك إصراراً من قبل المعلمين والنقابات على عدم العودة الى التدريس والى المدارس الرسمية اذا لم تحصّل حقوقهم كاملة، مع المحافظة على كرامة الأستاذ وقدرته على التعليم والانتقال الى المدرسة الرسمية”.

ورأى أنّه “آن الأوان ليقتنع الجميع أنّ التربية والتعليم هما حق لكل مواطن في لبنان، والاستثمار الحقيقي في التربية هو في المعلم، بالتالي الحفاظ على المعلمين ضرورة وواجب كما قلنا دائماً”، وقال: “نحن في الحزب عقدنا اجتماعات عدة مع مفوضية التربية وبدأنا بحراك من خلال المؤتمر، وسنلتقي الرئيس نبيه بري وجميع المعنيين بالوضع المالي. المشكلة ليست في التعليم ولا في وزارة التربية ولا في المعلم، بل في التمويل اللازم، وبالتالي كما الرغيف مهم للمواطن، فالتعليم من المهام الأساسية لإنقاذ المجتمع في لبنان. الاستثمار الحقيقي هو في المعلم الذي هو عماد الوصول الى هذا الحق الذي هو حق التعلم لكل طالب وولد في لبنان”.

وأضاف: “أبدى ميقاتي حرصه الشديد على نجاح العام الدراسي المقبل، وسنتابع الموضوع مع وزير التربية ومع جميع المعنيين وتحديدا في ما خص الموضوع المالي”.

وردّاً على سؤال، قال شهيب: “هناك 5000 مليار ليرة والبحث هو في كيفية إيصاله للمدرسة وللمعلم، وتحديداً كيفية الحفاظ على كرامة المعلم من خلال الدفع بالدولار”.