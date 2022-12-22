شهيب بحث مع وزير التربية في الاوضاع التربوية

زار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب ومفوض التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي سمير نجم وعضوا رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عصمت ضو وغسان زيدان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة، حيث تم البحث في الأوضاع التربوية، وخصوصا حقوق الأساتذة والمعلمين.

ووفق بيان التقدمي، شدد الوفد على “ضرورة تلبية مطالب الأساتذة لإنقاذ العام الدراسي، وأنه سوف يتابع هذه القضايا بشكل مستمر”، مؤكدا “أهمية العمل بالتوازي لتحقيق مصلحة الطلاب وحقوق المعلمين وتوفير الظروف اللازمة لإتمام العام الدراسي، وأن يتم تمكين الأساتذة من خلال توفير المقومات البديهية التي هي من مسؤولية الدولة بكل قطاعاتها، وليس فقط وزارة التربية”.

كما تم خلال اللقاء” بحث في الحاجات اللوجستية للمدارس وترميم وتأهيل المباني المدرسية”، وقد وعد الوزير” بإيجاد الحلول المناسبة لذلك”.