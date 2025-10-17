الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
شهيب زار وزير الزراعة: لضرورة وضع خطة للحد من الحرائق

منذ 49 دقيقة
أكرم شهيب

زار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب ورئيس بلدية الشويفات – خلدة نضال الجردي ورئيس بلدية كفرمتى فادي الغريب والمهندس وسام القاضي، وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه، في حضور مستشاره سامر الخوند.

وأوضح بيان للوفد، انه تم “عرض لعدد من المواضيع المرتبطة بعمل الوزارة، ومنها حماية المزارعين ودعمهم بالأدوية الزراعية والشتول. كما جرى التشديد على ضرورة وضع خطة للحد من الحرائق. كذلك كان تأكيد على أهمية استصلاح الأراضي غير المنتجة، وإنشاء خزّانات مياه لتحسين إدارة مياه الري، حيث كان هناك العديد من الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد في هذا الأمر. وفي الاجتماع أيضا، تمّ البحث في أهمية إعطاء بلدية الشويفات حقوقها الماليّة كاملة، وضمان إشرافها على الأراضي المستحدثة من مطمر الكوستابرافا، ما يضمن حقوقها ومعاملة البلدية أُسوةً، بسائر البلدات والمدن التي أُقيمت مطامر على أرضها”.

