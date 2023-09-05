الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
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شهيب: لانتخاب الرئيس بالتفاهم ولكن ليس بالتعيين

منذ 15 دقيقة
أكرم شهيب

أكرم شهيب

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أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب، عقب لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة الدرزية، إلى أن “البحث تناول قضايا مطروحة، ومنها زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى دارة أبي المنى في شانيه يوم الجمعة، للتأكيد على المصالحة وعلى العيش المشترك والعلاقة بين الجبل وبكركي، وإن شاء الله ستتم بنجاح”.

وردًا على سؤال صحافي، أشار شهيّب إلى أنّ “وليد جنبلاط رجل حوار بامتياز”، واعتبر أن “التسويات بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي مطلب أساس، إذ كان الحزب سبّاقا للحوار منذ سنوات”.

وأضاف: “التقدمي لا يرى أي حلّ في البلد إلا من خلال التلاقي بين جميع أطياف البلد، كما أنّ الحوار هو المدخل الأقرب للوصول إلى الرئاسة”.

وقال في السياق: “هناك فريقان معطّلان في مجلس النواب نأمل اللقاء بينهما إذ كفى لبنان عذابات وقهرًا، ونحن مع حوار من دون شروط لانتخاب الرئيس ديمقراطيًا وبالتفاهم بين اللبنانيين ولكن ليس بالتعيين”.

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